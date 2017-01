Kulturwissenschaftliche Technikforschung

Donnerstag, 29.10.2015, 14 Uhr - Samstag, 31.10.2015, 15 Uhr, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.Informationen und Hinweise auf der Konferenzwebseite Donnerstag, 29.10. 2015, Museum Moderner Kunst Kärnten, Burggasse 8, 9020 Klagenfurt14.00-14.30 Eröffnung und Begrüßung14.30-15.15 Keynote IProf. Dr. Thomas Hengartner, Universität ZürichDie Ich-Konsole: Wie aus dem Yuppie-Lutscher ein Selbstausdrucks- und -speicherungsmedium wurde.Ein Beitrag zur Selbst-Technik-Geschichte.15.15-16.00 Keynote IIUniv. Prof. Dr. Rainer Winter, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt / Dr. Carsten Heinze, Universität HamburgSoziale Bezugsfelder von Film und Bewegtbild: Neue Herausforderungen aus filmsoziologischer Perspektive16.00-16.30 Kaffeepause16.30-17.00 Paolo Caneppele/Raoul Schmidt, Österreichisches Filmmuseum, WienAbenteuer Alltag. Zur Archäologie des Amateurfilms, Buchvorstellung, Reihe FilmmuseumSynemaPublikationen Österreichisches Filmmuseum17.00-17.30 Stephan Grundei, M.A., Dr. Renée Winter, Österreichische Mediathk, WienAmateurvideos sammeln. Das AV-Archiv als Kommunikationsraum17.30-18.15 Dr. Ute Holfelder/ Christian Ritter, SNF-Projekt Handyfilme, ISEK – Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft, Populäre Kulturen, Universität Zürich und Zürcher Hochschule der Künste, ZHdKHandyfilme als Jugendkultur – Präsentation der Zürcher Studie zur Nutzung von Handyfilmen von Jugendlichen in der Schweiz, UVK-Verlag18.15-19.15 Pause19.15-20.15 Uta Weyrich & Eva Paulitsch, Institut für Gegenwartskünste der Zürcher Hochschule der Künste (künstlerische Mitarbeiterinnen im SNF-Projekt Handyfilme, Zürich)Vernissage #crescendo Christine Wetzlinger-Grundig (MMKK – Museum Moderne Kunst Kärnten)Univ. Prof. Dr. Klaus Schönberger (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt)Ethnografisch und künstlerisch mit und über Handyfilme forschen20.15 Kongress-AbendessenFreitag, 30.10. 2015, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Z.1.099.30 -10.15 Keynote IIIProf. Dr. Alexandra Schneider, Universität MainzDäumlingsfilme und Schmalfilmformate: Zu einer Archäologie des privaten Films10-30.-11.00 Dr. Ulrich Hägele, Universität TübingenLearning by doing – Walter Kleinfeldts Familienfilme 1925-1940 und was wir heute darin sehen können11h-11.30 Kaffeepause11.30-12.00 Andrea Graf M.A., Universität BonnLechenich auf 8mm. Erinnerungen an die 60er Jahre – Aspekte eines Filmprojekts12.00-12.30 Michael Geuenich M.A./ Sebastian Thalheim M.A., Universität MünsterBilder für den Speicher. Über Verwendungspraxen des privat-familialen Schmalfilms12.30-13.30 Mittagspause13.30-14.15 Keynote IVProf. Dr. Ramón Reichert, WienBewegtbilder als Schwellenobjekte. Experimentalordnungen auf YouTube14.15-14.45 Benjamin Eugster, M.A., Universität ZürichPutting Creative Tools in the Hands of Individuals' – Informelle Mediensozialisation durch Videoschnittsoftware14.45-15.15 Stella Drassdo/Lena Strehmann, Universität WienHandyfilme von HundebesitzerInnen15.15-15.45 Dr. Marion Hamm, Universität GrazBewegtbildpraktiken als Mittel der politischen Kommunikation: Mobilisierung, Reflexion und politische Subjektivierung mittels aktivistischer Videoclips15.45-16.15 Kaffeepause16.15-16.45 Dorothea Grießbach, Dipl., HafenCity Universität HamburgMein Channel – meine Chance? Audiovisuelle Selbstrepräsentationen jugendlicher Video- und YouTube-Akteure aus einem lokalen Hamburger Kontext16.45-17.15 Dr. Petra Missomelius, Universität InnsbruckVisuelle Tagebücher: online-Videokulturen Jugendlicher17.15-17.45 Kaffeepause17.45-18.15 Medina Velic, Mag.a, Universtität GrazMuslimisch – Jugendlich – Sichtbar18.15-18.45 Dr. Stefan Wellgraf, Europa-Universität ViadrinaAufgedreht. Adaptionen des „Gangnam Style“ und „Harlem Shake“ durch Berliner HauptschülerAbendveranstaltung im Kinomuseum am Lendkanal, Wilsonstraße 37, 9020 Klagenfurt am Wörthersee20.00-21.30 Thomas „Kaktus“ Grund, JenaDDR-Opposition in Super 8 - "Seit 1985 erzähle ich gerne Geschichten in 25 Bildern/Sekunde"Samstag, 31.10. 2015, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Z.1.099.30-10.00 Tine Nowak M.A., Technische Universität DarmstadtCU on YouTube - Informelle Mobilvideopraxen von Kindern und Jugendlichen10.00-10.30 Jasmin Böschen, Universität Hamburg/ Hochschule für bildende Künste Hamburg (HFBK)Potenziale mobiler Endgeräte im Kunstunterricht und ihr Beitrag zur Filmbildung in der Schule10.30-10.45 Kaffeepause10.45-11.15 Stefan Postl, M.A., Universität GrazDigitale Videopraktiken und audiovisuelle (Selbst-) Darstellung bei Freerunning und Parkour11.15-12.00 Dr. Florian Krautkrämer, Hochschule für Bildende Künste BraunschweigGoPro-Vision: Die Produktion von Authentizität12.00-12.30 Maximilian Jablonowski M.A., Universität ZürichDRONIES – Ästhetik, Technik und Politik einer neuen Medienpraxis12.30-13.30 Imbiss13.30-14.15 AbschlussvortragUniv. Prof. Dr. Johanna Rolshoven, Universität GrazBild, Wahrnehmung und Bewegung14.15-14.45 SchlussRahmenprogrammAm ersten Abend der Tagung erfolgt die Vernissage der AusstellungDonnerstag, 29.10.2015, 19.15, Museum Moderne Kunst Kärntnen, Burggasse 7, 9020 KlagenfurtDarüber hinaus freuen wir uns Thomas „Kaktus“ Grund, Streetworker aus Jena-Winzerla und Filmchronist der oppositionellen Jungen Gemeinde in der DDR, zu einem Vortrag mit historischem Filmmaterial über „DDR-Opposition in Super 8 – ‚Seit 1985 erzähle ich gerne Geschichten in 25 Bildern/Sekunde’“ begrüssen zu können.Die Tagung erfolgt in Kooperation mit dem SNF–Projekt „Handyfilme“ am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich sowie am Institut für Theorie (ith) und dem Institut für Gegenwartskunst (IFCAR) an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Institut für Kultur-, Literatur- und Musikwissenschaft/ Fakultät für Kulturwissenschaft/ Professur Kulturanthropologie

in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Visuelle Kultur (AVK) der AAU Klagenfurt/Celovec

In Kooperation mit dem SNF-Projekt „Handyfilme“ am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft (ISEK) der Universität Zürich sowie am Institut für Theorie (ith) und dem Institut für Gegenwartskunst (IFCAR) an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)



Wissenschaftliche Konferenz, Donnerstag 29.10.2015 – Samstag, 31.10.2015

Bewegtbilder und Alltagskultur(en) – von Super 8 über Video zum Handyfilm. Praktiken von Amateuren im Prozess der gesellschaftlichen Ästhetisierung

(Konzept: Ute Holfelder / Klaus Schönberger)



Seit Mobiltelefone mit integrierter Kamera verfügbar sind werden mit dem Handy hergestellte Bewegtbilder zunehmend wichtige Artefakte alltäglichen Handelns und Sich-Verhandelns. Auch als Mittel der Alltagsorganisation und -kommunikation haben mit mobilen Geräten wie Smartphones oder Go-Pro-Cameras aufgenommene (audio-)visuelle Erzeugnisse mittlerweile eine große Bedeutung in ganz unterschiedlichen soziale Kontexten erlangt, sei es dass beim Möbelhaus-Besuch Fotos als Erinnerungshilfen aufgenommen werden, oder Handyvideos zum Zweck der Selbstrepräsentation in den sozialen Netzwerke des Internets veröffentlicht werden.



In Bezug auf Jugendliche sind Amateurfilme – insbesondere ‚Handyfilme‘ – allerdings oft negativ konnotiert, da sie mit Pornografie, Cybermobbing oder Gewaltdarstellungen (dem sogenanntem

„Happy Slapping“) in Verbindung gebracht werden. Auch in massenmedialen und gesellschaftspolitischen Kontexten wird das jugendkulturelle Medienhandeln auf diese „gefährlichen“ Aspekte reduziert.



Eine (empirisch-) kulturwissenschaftliche bzw. kulturanthropologische Perspektive, die verengte kulturkritische Attituden und die technikdeterministischen Begrenzung einer ausschließlich digitalen Perspektive überschreitet, interessiert sich insbesondere für das Verhältnis von technischen Artefakten, audiovisuellen Repräsentationen sowie den handelnden AkteurInnen. Sie fragt, auf welchen historischen Vorläufern die scheinbar „neuen“ sozialen Praktiken aufsitzen – und wie diese in neuen technischen und medialen Umgebungen angeeignet, aktualisiert oder modifiziert werden.



Insofern ist das Filmen im Alltag sowie die Distribution und die Rezeption der filmischen, audio-visuellen Artefakte in Vergangenheit und Gegenwart mit unterschiedlichen soziokulturellen Praxen (Lebensführungskonzepten, Lebensstile, Habitus) und Bedeutungen verbunden.



Die Tagung ist angesiedelt in der historischen und gegenwärtigen Alltagskulturforschung an den Schnittstellen von Technik- und Medienforschung sowie der Erforschung visueller Kulturen. Sie zielt auf die Praktiken der Alltags- und Populärkultur, aber auch auf künstlerische Ausdrucksweisen.

Erwartet werden Beiträge zu audiovisuellen Repräsentationen, Produktion, Distribution und Rezeption von Bewegtbildern und den damit verbundenen Praktiken in Vergangenheit (Super 8, Video) und Gegenwart (Handykamera, Fotokamera, DigiCam, GoPro etc.). Es werden Beiträge zum Verhältnis von Technik, Apparatur und AkteurInnen, zu verschiedenen Aspekten des Alltagshandelns sowie zu Fragen der Bild- und Inhaltsanalyse sowie der Audiodimension aber auch zu Diskursen über das Filmen im Alltag erbeten.



Die möglichen Beiträge können im Sinne eines kulturwissenschaftlichen Verständnisses von Technik und Medien als Querschnittsdimension auf sehr unterschiedliche Themen oder Fragen hinsichtlich der Untersuchung von audio-visuellen Praktiken und Inhalten zielen. Das Themenspektrum reicht von Familie, Reisen, Jugendkultur, Körperinszenierungen, Fanpraktiken über Arbeit bis zur Protestartikulation sozialer Bewegungen und die Rolle von Bewegtbildpraktiken als Gegenöffentlichkeit. Es umfasst die ganze Breite der Alltagskultur- Perspektive und der mit ihr verbundenen Alltags-Ästhetik.



Theoretisch lassen sich die alltagskulturellen Bewegtbild-Praktiken im Kontext einer Tendenz zur gesellschaftlichen Ästhetisierung auf verschiedenen Ebenen rahmen. In Bezug auf die AkteurInnen wie die Inhalte interessieren z.B. die Aneignung von Bewegtbildpraktiken im Sinne von Technologien des Selbst, des Doing Gender oder als Ausdruck und Katalysator distinkter Konzepte alltäglicher Lebensführung.



Ebenso sind Beiträge erwünscht, die das Thema über einen diskursanalytischen Fokus (Schmutz- und Schund oder Happy Slapping, Cybermobbing etc) angehen. Beiträge in Bezug auf die Erforschung des soziokulturellen Wandels und der Alltagskultur im Zuge von Überlegungen zu Prozessen der Digitalisierung, Mediatisierung und Miniaturisierung sind gleichermaßen willkommen wie methodische Überlegungen zum Umgang mit audiovisuellen Bewegtbildern und den damit verbundenen Praktiken in den jeweiligen wissenschaftlichen Disziplinen.



Neben Beiträgen aus den Nachfolgedisziplinen der Volkskunde (Empirische Kulturwissenschaft, Europäische Ethnologie, Kulturanthropologie, Populäre Kulturen) und den benachbarten Disziplinen der Cultural Studies, der Kultur- und Sozialanthropologie, Ethnologie, Soziologie, Psychologie wie auch den Kommunikations-, Medien- und Geschichtswissenschaften freuen wir uns auch über Beiträge aus der Filmwissenschaft, der Kunstgeschichte und anderer mit (audio-)visuellen Kultur(en) befassten akademischen Disziplinen, die an interdisziplinärem Austausch interessiert sind und ihren Beitrag auf das Tagungsthema fokussieren.



Das maximal einseitige Exposé sollte folgende Angaben enthalten: Vorläufiger Titel, Vorstellung des Vortragsthemas, Argumentationsgang, den theoretischen und methodischen Zugriff sowie Angaben zur Person mit Skizzierung des wissenschaftlichen oder beruflichen Kontexts.



Darüber hinaus sind auch explizit Master-AbsolventInnen eingeladen, sich für ein studentisches Panel zu bewerben. Ihre Beiträge werden kommentiert.



